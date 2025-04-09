Трамп объявил 90-дневную "паузу" в торговой войне с введением 10% тарифа

США поставили на "паузу" дополнительные тарифы для ряда стран. Почти для всех будет действовать 10% пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social .

"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, также вступающий в силу немедленно. Благодарю за внимание к этому вопросу", - отметил Трамп.

Он рассказал, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, которые касаются торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и нетарифных барьеров. При этом они не приняли никаких ответных мер после решения Вашингтона о тарифах.

Тарифы Трампа

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на импорт товаров из более чем 180 стран.

В частности, такое решение коснулось и Украины. США ввели для страны 10% тарифы. Но, по словам первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко, это "не критично" для Украины.

Пока что только Китай решился симметрично ответить на тарифы США. В ответ на это президент Дональд Трамп повысил тарифы на китайские товары до 125%.

Более детально о том, как на такое решение Трампа отреагировали в мире, - в материале РБК-Украина.

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