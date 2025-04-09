Сырский: Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Российская Федерация (РФ) фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Количество боев на всех основных направлениях возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в интервью LB.ua.

По словам Сырского, готовность России жертвовать большим количеством пехоты ради тактических побед кардинально не изменилась. Сегодня же враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью:

продвижения вглубь Украины и полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также частей Херсонской и Запорожской областей;

создания буферной зоны на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что несмотря на все переговоры с целью завершения полномасштабной войны, Украина лишь наблюдает усиление интенсивности наступательных действий врага.

Комментируя слова президента Владимир Зеленского в интервью Le Figaro о том, что Россия готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, Сирский заявил, что "это наступление фактически уже началось".

"Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях", - добавил он.