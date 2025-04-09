Украина хочет купить у США оружия на 50 млрд долларов, - Зеленский

Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов. Она рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина .

По мнению Зеленского, Украина еще не исчерпала пакет военной помощи, которую согласовал предыдущий президент США Джо Байден.

"О помощи при Байдене. Я не помню относительно сроков, если честно. Мне кажется, помощь шла вне каких-либо сроков все это время. Поэтому я бы не привязывался к срокам. Там важен объем денег. Или он исчерпан? Нет. Там есть на что нам рассчитывать", - заявил президент.

Однако он добавил, что Украина уже передала американской стороне запрос на пакет дополнительной помощи, который она хочет купить.

"Мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это", - отметил президент.

ПВО как гарантии безопасности

Зеленский подчеркнул, что будущий пакет военной поддержки от США Украина не просила бесплатно.

"Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о ПВО и просил продать средства обороны за десятки миллиардов долларов.

"Я ему сказал по телефону, дайте нам хотя бы десять. Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", - подчеркнул Зеленский.