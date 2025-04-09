В МИД Китая отреагировали на взятие в плен их солдат на фронте в Украине

Украинские военные взялм в плен китайских солдат, военавших на стороне РФ на фронте. Пекин впервые отреагировал.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Кроме того, в китайском министерстве напомнили, что оно всегда просило своих граждан держаться подальше от зон вооруженного конфликта и не вмешиваться в него.

Министерство иностранных дел Китая в своем заявлении сообщило, что в настоящее время оно "выясняет ситуацию" с Украиной.

Китайские солдаты попали в плен ВСУ в Донецкой области

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные захватили в плен китайских солдат во время боев в Донецкой области. В частности, удалось получить их документы и идентифицировать личности.

Китайцы были захвачены возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Там украинские военные вступили в бой с шестью китайскими военными, двое из них - попали в плен.

Операцию по пленению граждан Китая провели воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ. Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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