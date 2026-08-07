Навроцкий сделал заявление о помощи Украине и вспомнил "бандеровские флаги"

Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По его словам, Польша заинтересована в том, чтобы украинские военные эффективно уничтожали российских захватчиков на своей земле. Он добавил, что Украина в вопросе борьбы с РФ всегда может рассчитывать на поддержку соседнего государства.

"В этом вопросе они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москаля, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Таков стратегический интерес Польши", - подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что для Варшавы принципиально важно, чтобы в стране придерживались уважения ее национальных символов и исторической памяти.

Стратегический интерес Варшавы

"Стратегическим интересом Польши также является то, чтобы в Варшаве и Польше не развевались бандеровские флаги", - сказал Навроцкий.

Он заверил, что помощь Украине будет продолжаться, однако каждое решение будет приниматься после тщательного анализа и с учетом потребностей самих поляков.

"Мы будем помогать Украине, но всегда говоря: прежде всего Польша, прежде всего поляки, не отправляя бездумно очередные флоты и все остальное без глубоких раздумий, без анализа, по телефонным звонкам и улыбкам", - отметил политик.

При этом Навроцкий отметил, что длительная и эффективная борьба украинцев против агрессора - в интересах Польши.

"В наших интересах, чтобы украинцы воевали как можно дольше и эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша, здесь наши интересы, и все нужно анализировать и подходить к этому с достоинством, партнерской открытостью и союзническим пониманием", - отметил президент Польши.