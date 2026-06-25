Посылки "Укрпочтой" в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатить
С 1 июля страны ЕС начинают вводить новые правила оформления некоторых посылок. Речь идет не только об изменении процедур, но и о появлении новых сборов, которые могут повлиять на финальную стоимость отправлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Главное:
- Что меняется: с 1 июля 2026 года страны ЕС начинают вводить новые правила оформления коммерческих посылок.
- Кого это касается: предпринимателей, которые продают товары в ЕС, отправителей образцов продукции и тех, кто отправляет подарки стоимостью более 45 евро.
- Как меняется цена: добавляются сервисные сборы (от 3 евро за товарный код), НДС (если не уплачен на маркетплейсе), национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.
- Что делает "Укрпочта": автоматизирует начисления и уплату всех платежей, чтобы отправителям и получателям за границей не приходилось делать все самостоятельно.
Что меняется в июле и для кого именно
"Внимание - пошлина на посылки! Но не в Украину, а из Украины", - написал глава "Укрпочты".
Он уточнил, что с 1 июля 2026 года все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок.
Смелянский отметил, что это очень важная, хотя и не радостная новость для всех украинцев, которые:
- продают товары в ЕС;
- отправляют в другие страны образцы продукции;
- отправляют родным или близким подарки стоимостью более 45 евро.
Новые таможенные правила ЕС стартуют с 1 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)
К чему стоит подготовиться отправителям
По словам Смелянского, "из-за очень сжатых сроков страны будут запускать новые правила постепенно".
При этом основные изменения таковы:
- если НДС уже уплачен на маркетплейсе - будет взиматься сервисный сбор 3 евро за каждый товарный код;
- если НДС не уплачен, а страна уже технически готова - "Укрпочта" будет сразу оформлять и НДС (сначала это будет пять стран, другие присоединятся позже);
- могут взиматься также национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.
Что меняется для отправителей из стран вне ЕС (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)
Изменится ли для клиентов что-то еще, кроме стоимости
В заключение Смелянский сообщил, что команда "Укрпочты" уже проделала огромную работу:
- согласовала процессы со всеми 27 странами ЕС;
- реализовала полную ІТ-интеграцию через систему International Post Corporation (IPC) - международной организации со штаб-квартирой в Брюсселе, объединяющей ведущих почтовых операторов мира.
Благодаря этому экспортеру, который будет отправлять посылку через "Укрпочту", не нужно делать лишней сложной работы.
"Сами начислим необходимые платежи, перечислим их таможням стран назначения, и вашему получателю не придется искать, где в Италии или другой стране уплатить несколько евро таможенных платежей, еще и оплачивать дополнительные комиссии", - объяснил гендиректор компании.
Новые правила "заденут" и некоторые некоммерческие отправления между физическими лицами (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)
Он добавил, что сейчас завершаются последние "технические детали механизма взаиморасчетов" с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Национальным банком.
"Поэтому просто учтите новые правила. Все остальное сделает "Укрпочта" , - подытожил Смелянский.
Напомним, ранее мы рассказывали, как "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок в отделениях.
Кроме того, мы объясняли, когда "Укрпочта" изменила логотип и как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность.
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