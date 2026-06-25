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Главная » Жизнь » Общество

Посылки "Укрпочтой" в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатить

17:28 25.06.2026 Чт
3 мин
Платить по-новому некоторым из отправителей нужно будет уже с 1 июля
aimg Ирина Костенко
Посылки "Укрпочтой" в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатить ЕС вводит новые правила для некоторых посылок (фото иллюстративное: facebook.com/ukrposhta)
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С 1 июля страны ЕС начинают вводить новые правила оформления некоторых посылок. Речь идет не только об изменении процедур, но и о появлении новых сборов, которые могут повлиять на финальную стоимость отправлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Главное:

  • Что меняется: с 1 июля 2026 года страны ЕС начинают вводить новые правила оформления коммерческих посылок.
  • Кого это касается: предпринимателей, которые продают товары в ЕС, отправителей образцов продукции и тех, кто отправляет подарки стоимостью более 45 евро.
  • Как меняется цена: добавляются сервисные сборы (от 3 евро за товарный код), НДС (если не уплачен на маркетплейсе), национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.
  • Что делает "Укрпочта": автоматизирует начисления и уплату всех платежей, чтобы отправителям и получателям за границей не приходилось делать все самостоятельно.

Что меняется в июле и для кого именно

"Внимание - пошлина на посылки! Но не в Украину, а из Украины", - написал глава "Укрпочты".

Он уточнил, что с 1 июля 2026 года все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок.

Смелянский отметил, что это очень важная, хотя и не радостная новость для всех украинцев, которые:

  • продают товары в ЕС;
  • отправляют в другие страны образцы продукции;
  • отправляют родным или близким подарки стоимостью более 45 евро.

Посылки &quot;Укрпочтой&quot; в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатитьНовые таможенные правила ЕС стартуют с 1 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

К чему стоит подготовиться отправителям

По словам Смелянского, "из-за очень сжатых сроков страны будут запускать новые правила постепенно".

При этом основные изменения таковы:

  • если НДС уже уплачен на маркетплейсе - будет взиматься сервисный сбор 3 евро за каждый товарный код;
  • если НДС не уплачен, а страна уже технически готова - "Укрпочта" будет сразу оформлять и НДС (сначала это будет пять стран, другие присоединятся позже);
  • могут взиматься также национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.

Посылки &quot;Укрпочтой&quot; в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатитьЧто меняется для отправителей из стран вне ЕС (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Изменится ли для клиентов что-то еще, кроме стоимости

В заключение Смелянский сообщил, что команда "Укрпочты" уже проделала огромную работу:

  • согласовала процессы со всеми 27 странами ЕС;
  • реализовала полную ІТ-интеграцию через систему International Post Corporation (IPC) - международной организации со штаб-квартирой в Брюсселе, объединяющей ведущих почтовых операторов мира.
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Благодаря этому экспортеру, который будет отправлять посылку через "Укрпочту", не нужно делать лишней сложной работы.

"Сами начислим необходимые платежи, перечислим их таможням стран назначения, и вашему получателю не придется искать, где в Италии или другой стране уплатить несколько евро таможенных платежей, еще и оплачивать дополнительные комиссии", - объяснил гендиректор компании.

Посылки &quot;Укрпочтой&quot; в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатитьНовые правила "заденут" и некоторые некоммерческие отправления между физическими лицами (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Он добавил, что сейчас завершаются последние "технические детали механизма взаиморасчетов" с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Национальным банком.

"Поэтому просто учтите новые правила. Все остальное сделает "Укрпочта" , - подытожил Смелянский.

Напомним, ранее мы рассказывали, как "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок в отделениях.

Кроме того, мы объясняли, когда "Укрпочта" изменила логотип и как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность.

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