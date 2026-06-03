В бензине обязательно будет спирт: что изменится на АЗС с 1 июля и вырастут ли цены

С 1 июля в Украине на всех автозаправочных станциях начнет действовать новый стандарт топлива Е10. Это предусматривает добавление к бензину до 10% биоэтанола, что является частью перехода к европейским нормам топливного рынка и унификации стандартов с ЕС.

Приведет ли это к подорожанию топлива, есть ли риски для автомобилей и как изменятся стандарты рынка, - для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн .

Главное:

Изменение цены: Подорожание составит всего 50-70 коп. на литре (менее 1%), что почти не ощутимо для потребителя.

Подорожание составит всего 50-70 коп. на литре (менее 1%), что почти не ощутимо для потребителя. Стабильность рынка: В перспективе цена может стабилизироваться, поскольку рынок адаптируется к новым стандартам.

В перспективе цена может стабилизироваться, поскольку рынок адаптируется к новым стандартам. Безопасность двигателей: До 10% биоэтанола являются безопасными для всех авто; старые модели могут потребовать лишь минимальных настроек.

До 10% биоэтанола являются безопасными для всех авто; старые модели могут потребовать лишь минимальных настроек. Качество продукта: Переход на Е10 унифицирует украинское топливо с европейским, что улучшает его характеристики.

Переход на Е10 унифицирует украинское топливо с европейским, что улучшает его характеристики. Логистика: Унификация с ЕС позволит отказаться от производства отдельных партий топлива для Украины, что уменьшит расходы поставщиков.

- Правительство утверждает, что добавление 7% биоэтанола не повлияет на стоимость топлива. Как эксперт, видите ли вы основания для того, чтобы цены остались неизменными, или все же стоит готовиться к коррекции стоимости из-за расходов на логистику и смешивание?

- На самом деле переход не является постепенным в классическом смысле. С 1 июля на колонках должно быть топливо с 10% биоэтанола.

Что касается стоимости - да, есть небольшое подорожание. В среднем это около 15-25 долларов на тонне, иногда до 30 долларов премии по сравнению со стандартным топливом. В пересчете это примерно 50-70 копеек на литре.

Но когда бензин стоит около 70-75 грн, это меньше чем 1% стоимости. То есть это не тот фактор, который существенно повлияет на цену для потребителя. Я думаю, что со временем даже эта премия исчезнет, когда рынок адаптируется.

- Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий уверяет, что автопарк после 2000 года готов к такому топливу. А как быть владельцам значительно более старых авто, которых в Украине достаточно много? Есть ли реальный риск повреждения двигателя или топливной системы при длительном использовании бензина с биоэтанолом?

- Нет, рисков нет.

Содержание до 10% абсолютно безопасно для всех двигателей. Это скорее разница в составе, чем в функциональности. Раньше использовались сугубо нефтехимические компоненты, сейчас добавляются биоэтанольные - более современные и ''экологичные'' добавки.

Функция остается той же - повышение октанового числа. Для большинства автомобилей ничего не меняется.

Проблемы могут возникать лишь при значительно более высоком содержании - 15% и более, но это уже другие стандарты.

Современные авто могут работать без адаптации. Старые иногда могут потребовать незначительной коррекции топливной системы.

- Увидят ли водители новые маркировки на заправках после 1 июля? Будут ли это стандартные А95, или нам стоит ожидать появления новых названий или индексов, указывающих на содержание биоэтанола, как это сделано в ЕС?

- Нужно уточнять регуляторные требования, но базово, если топливо соответствует стандарту, оно не требует отдельной маркировки как ''нестандартное''.

Вероятно, базовые обозначения типа А-95 останутся, но с уточнением состава.

- Биоэтанол имеет другую химическую структуру, чем бензин. Не станет ли этот стандарт "лазейкой" для того, чтобы на рынок попадал менее качественный продукт, или, наоборот, при должном контроле это топливо даже улучшит характеристики бензина?

- Скорее наоборот - это улучшение.

Ранее Украина использовала стандарт Е5, который не был типичным для Европы. Из-за этого приходилось формировать отдельные партии топлива, что увеличивало расходы.

Теперь переход на Е10 унифицирует рынок с европейским. Это означает, что топливо для Украины и ЕС фактически будет одинаковым продуктом.

Производителям больше не нужно делать отдельные партии, резервуары или логистику под Украину. Это уменьшает расходы и убирает дополнительные премии в цене.

Поэтому это скорее фактор стабилизации, а не подорожания.