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Тарифы на воду резко выросли: в каких городах придется платить больше уже с июня

16:21 10.06.2026 Ср
3 мин
Где цена достигла 130 гривен за куб?
aimg Василина Копытко
Тарифы на воду резко выросли: в каких городах придется платить больше уже с июня Ряд городов уже сделал новые расчеты тарифов, однако не утвердил их (фото: Getty Images)
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С 1 июня 2026 года в Украине начался этап масштабного повышения тарифов на воду. Это стало возможным благодаря децентрализации - Национальная комиссия (НКРЭКУ) больше не контролирует стоимость воды в крупных городах. Эти полномочия передали местным властям.

РБК-Украина рассказывает, почему повышают цены на воду и сколько она будет стоить в разных городах.

Главное:

  • Причины: Основные факторы - рост себестоимости электроэнергии, зарплат и реагентов, а также критическое состояние инфраструктуры, требующее немедленных вложений.
  • Масштабы подорожания: Во многих крупных городах цены на воду выросли почти вдвое, а в отдельных населенных пунктах стоимость кубометра уже достигает больше 100 гривен.
  • Новые полномочия: Органы местного самоуправления получили право самостоятельно устанавливать тарифы на воду, что привело к их быстрому пересмотру по всей стране.

Где уже повысили цены

"Первые громады уже начали принимать решение о повышении тарифов водоканалов. Рост очень существенный - на 80-100%", - заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в Telegram.

С 1 июня актуальные тарифы (вместе с водоотводом) в ряде городов выглядят так:

  • Павлоград: 113,00 грн за 1 куб. м;
  • Дрогобыч: 87,30 грн за 1 куб. м;
  • Запорожье: 69,37 грн за 1 куб. м;
  • Черновцы: 63,564 грн за 1 куб. м;
  • Вознесенск - 71,44 грн за 1 куб. м.*

"В Бородянке с 1 июля 2026 года тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 56,76 грн за кубометр с НДС, а на централизованное водоотведение - 82,58 грн за кубометр с НДС. Общая стоимость услуг составит 139,34 грн за кубометр", - говорится в решении Бородянского поселкового совета.

Добавим, что в среднем семья из 4 человек в среднем использует 10 кубов воды.

Где идет пересмотр тарифов

В то же время во многих других городах продолжается процесс пересмотра цен. Водоканалы уже подали свои расчеты, городские советы их рассматривают на сессиях.

Расчетные тарифы:

  • Винница - инициируют поднятие цен до 81,01 грн за 1 куб. м;
  • Днепр - расчет для населения составляет 86,83 грн за 1 куб. м;
  • Тернополь - стоимость может достичь почти 99 грн за 1 куб. м;
  • Ужгород - более 96 грн за 1 куб. м;
  • Кривой Рог - ориентировочно 78,00 грн за 1 куб. м;
  • Луцк - 73,25 грн за 1 куб. м;
  • Одесса - более 90 грн за 1 куб. м;
  • Умань - более 130 грн за 1 куб. м;

Киев пока официально не заявлял о повышении цен. Сейчас действует тариф примерно 30,38 грн за 1 м. куб. суммарно за услуги поставки и водоотведения. Однако в СМИ распространяется информацию, что новый тариф может составлять около 89 грн за 1 куб. м.

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Почему цены выросли

Коммунальные предприятия объясняют такое решение "вопросом выживания" критической инфраструктуры, которая ранее содержалась благодаря дотациям. Среди ключевых факторов подорожания:

  • существенный рост затрат на электроэнергию, необходимую для откачки и очистки воды;
  • повышение цен на топливо, реагенты и материалы для ремонтов;
  • необходимость финансирования аварийных работ на изношенных сетях в условиях военного положения.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что коммунальщики апеллируют к стоимости электроэнергии, реагентов и европейских цен, однако потребители должны также получать европейское качество воды, поскольку во многих городах она далека от этого стандарта.

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