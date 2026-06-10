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"Киевстар" меняет правила пополнения счета уже с июля

17:16 10.06.2026 Ср
2 мин
О привычной для некоторых комбинации клавиш придется забыть
aimg Ирина Костенко
"Киевстар" меняет правила пополнения счета уже с июля Пополнять счет можно разными способами (фото иллюстративное: Getty Images)
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"Киевстар" решил отказаться от некоторых устаревших способов пополнения баланса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании.

Когда и что именно изменится для абонентов

В пресс-службе ведущего украинского оператора телекоммуникаций "Киевстар" рассказали о грядущем закрытии "неактуальных способов пополнения счета".

Речь о том, что с 1 июля 2026 года прекращается возможность пополнения счета с помощью услуги "Мобильный Платеж":

  • либо через комбинацию *134#;
  • либо через голосовое меню по номеру 899.

Почему правила пополнения решили изменить

Украинцам объяснили, что такое решение связано с "постепенным выводом из использования способов пополнения счета", которые (учитывая внутреннюю аналитику компании) "перестали быть актуальными".

"Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", - констатировали в "Киевстаре".

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Как можно будет пополнить баланс с июля

В завершение абонентам "Киевстар" напомнили, что после введенных изменений, пополнить счет без комиссии можно будет:

  • в приложении "Мой Киевстар";
  • с помощью других доступных платежных сервисов и банковских приложений.

Как попросить пополнить счет другого человека

Стоит отметить, что "Киевстар" автоматически предоставляет своим абонентам услугу "Пополни мой счет".

"Не хватает средств? Попросите своих родственников, друзей или знакомых абонентов "Киевстар" пополнить ваш счет", - предложили клиентам.

Чтобы отправить сообщение с просьбой пополнить счет, необходимо набрать *132*380ХХХХХХХХХХХХХ# (где ХХХХХХХХХХХ - это номер абонента "Киевстар").

После этого к абоненту-получателю поступит SMS-сообщение с просьбой пополнить ваш счет.

Сделать это можно:

Напомним, ранее мы рассказывали, планирует ли "Киевстар" снова повышать тарифы.

Кроме того, мы объясняли, почему Национальный роуминг в мирное время существовать бы не мог.

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