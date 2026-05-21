Вступительная кампания 2026: какие документы нужны для подачи заявления в вуз
В 2026 году правила приема абитуриентов существенно изменились. Подавляющее большинство поступающих будет подавать заявления исключительно в дистанционном формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Большинство абитуриентов подают заявления исключительно в электронной форме через ЕГЭБО.
- Разрешено подать до 5 заявлений на бюджет и до 5 заявлений на контрактную форму обучения.
- Электронные кабинеты регистрируются на официальном портале vstup.edbo.gov.ua.
- Бумажные заявления остаются доступными только для иностранцев и отдельных льготных категорий.
Как зарегистрировать электронный кабинет
Вступительная кампания в 2026 году продлится с 1 июля по 15 октября. Для создания кабинета абитуриента на сайте ЕГЭБО необходимо заполнить онлайн-форму, указав следующие данные:
- Логин: адрес личной электронной почты, к которой вы имеете постоянный доступ.
- Пароль: для дальнейшего входа.
- Документ об образовании: серия и номер аттестата или диплома.
- Сертификаты тестов: номер, PIN-код и год получения результатов НМТ (или экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ).
- Удостоверение личности: серия и номер паспорта или РНОКПП (идентификационный код) - для тех, кто не имеет сертификата НМТ.
В личном кабинете обязательно нужно загрузить цветное фото (размером до 1 Мб в формате .jpg, 3х4) и актуальные номера телефонов в международном формате. Изменить эти данные можно только до момента подачи первого заявления.
Перечень документов для льготников
Поступающие, которые имеют право на специальные условия (льготы), должны проверить наличие своих документов в государственных реестрах.
Если соответствующих бумаг в реестрах нет, абитуриент должен до подачи первого заявления обратиться в приемную комиссию любого вуза (лично или по электронной почте).
Это необходимо для того, чтобы учебные заведения внесли сканированные копии документов в систему ЕГЭБО и создали карточку физического лица.
Кто может подать заявление в бумажной форме
Подача документов в бумажном виде (лично или дистанционно с наложением КЭП) разрешена только при невозможности создать электронный кабинет. Это касается:
- иностранцев и лиц без гражданства (кроме тех, кто имеет вид на жительство);
- поступающих с иностранными документами об образовании;
- владельцев старых документов об образовании, выданных до введения фотополимерных технологий;
- абитуриентов, которые имеют технические расхождения в данных ЕГЭБО (ошибки в фамилии, дате рождения и т.д.) - в этом случае кабинет регистрируется через консультационные центры вузов.
Напомним, что этот перечень документов является базовым. Конкретные учебные заведения могут иметь дополнительные внутренние требования, поэтому абитуриентам рекомендуют заранее уточнять детали в приемных комиссиях выбранных университетов.
