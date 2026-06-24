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На Черниговщине объявили эвакуацию пограничья, на это два месяца

18:52 24.06.2026 Ср
2 мин
Под угрозой оказались четыре общины региона
aimg Сергей Козачук
На Черниговщине объявили эвакуацию пограничья, на это два месяца Фото: в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию (Getty Images)
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С приграничных населенных пунктов Черниговской области с 1 июля начнется обязательная эвакуация местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОВА.

Где объявлена эвакуация

По информации Совета обороны области, новая волна обязательной эвакуации касается 12 пограничных сел в четырех общинах региона:

  • Корюковская ТГ - села Прибынь, Шишковка, Рудня.
  • Городнянская ТГ - села Лемешевка, Мощенко.
  • Новгород-Северская ТГ - села Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино.
  • Семеновская ТГ - села Газопроводное, Александровка.

Кроме того, власти продолжили меры по обязательной эвакуации еще из семи пограничных сел Сновской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общин, где ее объявляли зимой.

Тогда часть людей уехала, а остальные жители написали официальные отказы.

По данным общин и районных военных администраций, во всех этих населенных пунктах до сих пор остаются около тысячи жителей, среди которых 120 детей.

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Как будут вывозить людей

В ОВА отмечают, что эвакуационные маршруты и транспорт уже утверждены, а алгоритм действий всех служб полностью наработан. Местных жителей дополнительно информируют о конкретных местах сбора.

Всем эвакуированным обязательно предоставят места для временного проживания. В общем, процесс безопасного вывоза людей планируют завершить в течение двух месяцев.

Ситуация в Черниговской области

Напомним, приграничные и другие населенные пункты Черниговской области регулярно оказываются под вражескими ударами.

В частности, в конце мая российский дрон атаковал автомобиль патрульных в Новгороде-Северском, в результате чего ранения получили трое полицейских.

Кроме того, захватчики избивают по гражданской инфраструктуре региона. Из-за атаки вражеских беспилотников в селе Машево полностью сгорела местная школа.

Также оккупанты терроризируют мирные города баллистикой. В результате кассетного удара по Прилукам был изуродован торговый центр "Эпицентр", погибли три человека, а число раненых превысило 20 человек.

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