На Черниговщине объявили эвакуацию пограничья, на это два месяца
С приграничных населенных пунктов Черниговской области с 1 июля начнется обязательная эвакуация местного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОВА.
Где объявлена эвакуация
По информации Совета обороны области, новая волна обязательной эвакуации касается 12 пограничных сел в четырех общинах региона:
- Корюковская ТГ - села Прибынь, Шишковка, Рудня.
- Городнянская ТГ - села Лемешевка, Мощенко.
- Новгород-Северская ТГ - села Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино.
- Семеновская ТГ - села Газопроводное, Александровка.
Кроме того, власти продолжили меры по обязательной эвакуации еще из семи пограничных сел Сновской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общин, где ее объявляли зимой.
Тогда часть людей уехала, а остальные жители написали официальные отказы.
По данным общин и районных военных администраций, во всех этих населенных пунктах до сих пор остаются около тысячи жителей, среди которых 120 детей.
Как будут вывозить людей
В ОВА отмечают, что эвакуационные маршруты и транспорт уже утверждены, а алгоритм действий всех служб полностью наработан. Местных жителей дополнительно информируют о конкретных местах сбора.
Всем эвакуированным обязательно предоставят места для временного проживания. В общем, процесс безопасного вывоза людей планируют завершить в течение двух месяцев.
Ситуация в Черниговской области
Напомним, приграничные и другие населенные пункты Черниговской области регулярно оказываются под вражескими ударами.
В частности, в конце мая российский дрон атаковал автомобиль патрульных в Новгороде-Северском, в результате чего ранения получили трое полицейских.
Кроме того, захватчики избивают по гражданской инфраструктуре региона. Из-за атаки вражеских беспилотников в селе Машево полностью сгорела местная школа.
Также оккупанты терроризируют мирные города баллистикой. В результате кассетного удара по Прилукам был изуродован торговый центр "Эпицентр", погибли три человека, а число раненых превысило 20 человек.