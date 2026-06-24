Деньги сгорят: ПриватБанк сделал важное заявление о дедлайне кэшбека

У участников программы "Национальный кэшбек" осталось совсем мало времени для того, чтобы использовать имеющиеся накопления. Проверить свой счет лучше прямо сейчас, ведь вскоре неиспользованные средства "исчезнут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "PrivatBank_insider".

Главное: Дедлайн : потратить накопленный кэшбек за июнь и предыдущие месяцы нужно до 30 июня 2026 года включительно.

: потратить накопленный кэшбек за июнь и предыдущие месяцы нужно до 30 июня 2026 года включительно. Что потом : с 1 июля неиспользованные средства вернутся в госбюджет, а карта "Национальный кэшбек" перейдет на новый цикл начислений.

: с 1 июля неиспользованные средства вернутся в госбюджет, а карта "Национальный кэшбек" перейдет на новый цикл начислений. Куда потратить: накопленные средства можно использовать на коммунальные или почтовые услуги, лекарства, книги, украинские товары или благотворительность (в частности помощь армии).

Как быстро нужно "обнулить" кэшбек

Участников государственной программы "Национальный кэшбек" и пользователей карт "Национальный кэшбек" от ПриватБанка предупредили о важном дедлайне.

Так, согласно правилам программы, до 30 июня 2026 включительно необходимо потратить:

накопленные средства кэшбека предыдущих месяцев;

выплаты кэшбека за июнь 2026 года.

Куда "исчезнут" неиспользованные деньги

Исходя из правил программы, с 1 июля 2026 года неиспользованные средства кэшбека будут возвращены в государственный бюджет.

Тем временем карта "Национальный кэшбэк" - перейдет на новый цикл накопления.

То есть на нее будет продолжаться начисление кэшбека за безналичные покупки товаров и услуг (участвующих в программе):

за июль;

за следующие месяцы 2026 года.

Как потратить накопления и что купить

Украинцам напомнили, что накопленные в рамках программы "Национальный кэшбек" средства можно потратить:

на оплату коммунальных услуг;

на оплату почтовых услуг;

на приобретение украинских продуктов;

на лекарства;

на книги;

на благотворительность (в разделе "Добро" в "Приват24" и на сайте банка).

"Даже если на карточке "Национальный кэшбек" от ПриватБанка остались незначительные суммы накоплений, их можно направить на благотворительность... в разделе "Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев", - добавили в пресс-службе учреждения.

Как активировать "Национальный кэшбек"

В заключение гражданам напомнили, что присоединиться к программе "Национальный кэшбек" можно и сейчас. Для этого нужно всего несколько минут.

Алгоритм действий таков:

зайти в "Приват24";

бесплатно открыть цифровую карту "Национальный кэшбек" (от ПриватБанка);

предоставить разрешение на обработку транзакций;

выбрать эту карточку в "Дія" - для зачисления выплат.

"После этого кэшбек будет начисляться автоматически", - подытожили в компании.