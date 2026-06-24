Деньги сгорят: ПриватБанк сделал важное заявление о дедлайне кэшбека
У участников программы "Национальный кэшбек" осталось совсем мало времени для того, чтобы использовать имеющиеся накопления. Проверить свой счет лучше прямо сейчас, ведь вскоре неиспользованные средства "исчезнут".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "PrivatBank_insider".
Главное:
- Дедлайн: потратить накопленный кэшбек за июнь и предыдущие месяцы нужно до 30 июня 2026 года включительно.
- Что потом: с 1 июля неиспользованные средства вернутся в госбюджет, а карта "Национальный кэшбек" перейдет на новый цикл начислений.
- Куда потратить: накопленные средства можно использовать на коммунальные или почтовые услуги, лекарства, книги, украинские товары или благотворительность (в частности помощь армии).
Как быстро нужно "обнулить" кэшбек
Участников государственной программы "Национальный кэшбек" и пользователей карт "Национальный кэшбек" от ПриватБанка предупредили о важном дедлайне.
Так, согласно правилам программы, до 30 июня 2026 включительно необходимо потратить:
- накопленные средства кэшбека предыдущих месяцев;
- выплаты кэшбека за июнь 2026 года.
Куда "исчезнут" неиспользованные деньги
Исходя из правил программы, с 1 июля 2026 года неиспользованные средства кэшбека будут возвращены в государственный бюджет.
Тем временем карта "Национальный кэшбэк" - перейдет на новый цикл накопления.
То есть на нее будет продолжаться начисление кэшбека за безналичные покупки товаров и услуг (участвующих в программе):
- за июль;
- за следующие месяцы 2026 года.
Как потратить накопления и что купить
Украинцам напомнили, что накопленные в рамках программы "Национальный кэшбек" средства можно потратить:
- на оплату коммунальных услуг;
- на оплату почтовых услуг;
- на приобретение украинских продуктов;
- на лекарства;
- на книги;
- на благотворительность (в разделе "Добро" в "Приват24" и на сайте банка).
"Даже если на карточке "Национальный кэшбек" от ПриватБанка остались незначительные суммы накоплений, их можно направить на благотворительность... в разделе "Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев", - добавили в пресс-службе учреждения.
Как активировать "Национальный кэшбек"
В заключение гражданам напомнили, что присоединиться к программе "Национальный кэшбек" можно и сейчас. Для этого нужно всего несколько минут.
Алгоритм действий таков:
- зайти в "Приват24";
- бесплатно открыть цифровую карту "Национальный кэшбек" (от ПриватБанка);
- предоставить разрешение на обработку транзакций;
- выбрать эту карточку в "Дія" - для зачисления выплат.
"После этого кэшбек будет начисляться автоматически", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на овощи, фрукты, ягоды и зелень в Украине (что дешевеет, а что - наоборот).
Кроме того, мы объясняли, на что на самом деле тратят кэшбек украинцы.
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