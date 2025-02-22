Новые заявления Трампа и анонс экстренного совещания ЕС по Украине: новости за 21 февраля

Трамп сделал новую серию резких заявлений о Зеленском и войне в Украине

Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой президента Владимира Зеленского. В частности заявил, что не считает обязательным его присутствие на переговорах и встречах о прекращении российско-украинской войны.

Главные заявления Трампа в интервью Fox Radio, - в материале РБК-Украина.

В ЕС проведут экстренное совещание по Украине

В ЕС проведут экстренное совещание по Украине. Речь пойдет о разработке новых планов обороны.

По словам людей, которые говорили на условиях анонимности, в видеоконференции примут участие около десятка коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО.

"Европейские лидеры спешат разработать новые планы обороны, учитывая перспективу прекращения США своей огромной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире - перспектива, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы вперед - без участия Европы или Киева", - говорится в статье Bloomberg.

Как отмечают авторы, встреча министров обороны совпадет с поездкой в Киев - через три года после вторжения России в Украину - нескольких европейских лидеров, среди которых будет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Министры иностранных дел ЕС также встретятся в Брюсселе в понедельник.

Трамп может приехать в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп "скорее всего приедет" в Москву 9 мая. Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Le Point утверждает, что информацию о визите Трампа в Москву раскрыли неназванные источники.

Издание пишет, что таким образом Трамп и Путин "будут праздновать совместную победу" в мирных переговорах по завершению войны России против Украины.

Журналисты обращают внимание, что это "будет не впервые", когда американский лидер посещает Москву 9 мая. В частности, Билл Клинтон принял приглашение Бориса Ельцина посетить Москву 9 мая 1995 года, чтобы отметить первую десятилетнюю годовщину окончания Второй мировой войны после падения Берлинской стены.

В Одессе задержали исполнителя теракта против военного прокурора

Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали агента ФСБ, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года.

Тогда враг взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения.

Вечером того же дня правоохранители задержали исполнителя теракта. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Тelegram-канал по поиску "легких" денег.

По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.

Для увеличения поражающей силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора. Также напротив "цели" злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ.

В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

РФ может "уступить" 300 млрд долларов активов для восстановления Украины

Россия может согласиться передать на восстановление Украины свои активы, которые заморозили страны Запада. В общем Европа и США заблокировали около 300 млрд долларов активов РФ.

Три неназванных источника Reuters утверждают, что в Москве рассматривают использование значительной части замороженных активов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Один из собеседников издания уточнил, что Россия может согласиться на передачу "двух третей" замороженных активов на восстановление Украины "при условии наличия гарантий отчетности". Оставшуюся часть от 300 млрд долларов Москва якобы хочет направить на восстановление временно оккупированных территорий.

Также источники Reuters обратили внимание, что важно обсудить, какие компании получат будущие контракты на восстановление. Другой собеседник добавил, что Россия в любом случае будет требовать размораживания замороженных активов в рамках постепенного снятия санкций.

Украинскую ракету "Трембита" впервые показали на выставке

Новую украинскую разработку впервые показали на форуме оборонных инноваций в Киеве. Ракета "Трембита", по словам разработчиков, способна достать до Москвы.

По сообщению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, 21 февраля в Киеве провели крупнейший форум оборонных инноваций за всю историю Украины. На выставке Defense Tech Innovations Forum продемонстрировали сотни различных технологий - от БПЛА до ракет.

На этом форуме впервые вблизи показали дрон-ракету "Трембита" украинского производства. Это крылатая ракета, которая летит со скоростью до 400 км/ч.

Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог считает позитивными дискуссии с украинским руководством. Это касается и его переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Кэллога, он провел в Киеве "долгий и насыщенный" день с руководством Украины.

"Большие и позитивные дискуссии с президентом Владимиром Зеленским, лидером воюющей, сражающейся страны и отважным лидером, а также его талантливой командой по национальной безопасности", - добавил спецпредставитель президента США.

Украина и США на этой неделе хотят уладить спор из-за соглашения об ископаемых

Участники переговоров от Украины и США стремятся преодолеть разногласия в соглашении по стратегическим полезным ископаемым уже на этой неделе, чтобы двигаться к финализации соглашения.

По информации Bloomberg, украинские чиновники обсудили вопрос полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время его визита в Киев. Источники Bloomberg сообщили об этом на условиях анонимности, поскольку переговоры прошли за закрытыми дверями.

По их словам, предложение США предусматривало получение 50% доходов от продажи лицензий и других доходов с украинских полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство. В ответ Киев, мол, предложил изменения в соглашение, которые выгодны для обеих сторон.

Кабмин выделит еще почти 8 млрд гривен на закупку дронов

По словам, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, одним из ключевых векторов работы Кабинета министров остается усиление самодостаточности Украины. На закупку дронов выделят дополнительные 7,9 млрд гривен.

Средства будут переданы Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки.