Нові заяви Трампа та анонс екстреної наради ЄС щодо України: новини за 21 лютого

Трамп зробив нову серію різких заяв про Зеленського та війну в Україні

Президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою президента Володимира Зеленського. Зокрема заявив, що не вважає обов'язковою його присутність на переговорах і зустрічах про припинення російсько-української війни.

Головні заяви Трампа в інтерв'ю Fox Radio, - у матеріалі РБК-Україна.

У ЄС проведуть екстрену нараду щодо України

У ЄС проведуть екстрену нараду щодо України. Йтиметься про розробку нових планів оборони.

За словами людей, які говорили на умовах анонімності, у відеоконференції візьмуть участь близько десятка колег із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО.

"Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення США своєї величезної військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також розпочав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва", - йдеться в статті Bloomberg.

Як зазначають автори, зустріч міністрів оборони збіжиться з поїздкою до Києва - через три роки після вторгнення Росії в Україну - кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок.

Трамп може приїхати до Москви 9 травня

Президент США Дональд Трамп "найімовірніше приїде" до Москви 9 травня. Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Le Point стверджує, що інформацію про візит Трампа до Москви розкрили неназвані джерела.

Видання пише, що таким чином Трамп і Путін "святкуватимуть спільну перемогу" в мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Журналісти звертають увагу, що це "буде не вперше", коли американський лідер відвідує Москву 9 травня. Зокрема, Білл Клінтон прийняв запрошення Бориса Єльцина відвідати Москву 9 травня 1995 року, щоб відзначити першу десятирічну річницю закінчення Другої світової війни після падіння Берлінської стіни.

В Одесі затримали виконавця теракту проти військового прокурора

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року.

Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram-канал з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора. Також навпроти "цілі" зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

РФ може "поступитися" 300 млрд доларів активів для відновлення України

Росія може погодитися передати на відновлення України свої активи, які заморозили країни Заходу. Загалом Європа і США заблокували близько 300 млрд доларів активів РФ.

Три неназваних джерела Reuters стверджують, що в Москві розглядають використання значної частини заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди.

Один зі співрозмовників видання уточнив, що Росія може погодитися на передачу "двох третин" заморожених активів на відновлення України "за умови наявності гарантій звітності". Частину, що залишиться від 300 млрд доларів, Москва нібито хоче спрямувати на відновлення тимчасово окупованих територій.

Також джерела Reuters звернули увагу, що важливо обговорити, які компанії отримають майбутні контракти на відновлення. Інший співрозмовник додав, що Росія в будь-якому разі вимагатиме розморожування заморожених активів у рамках поступового зняття санкцій.

Українську ракету "Трембіта" вперше показали на виставці

Нову українську розробку вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві. Ракета "Трембіта", за словами розробників, здатна дістати до Москви.

За повідомленням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, 21 лютого у Києві провели найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України. На виставці Defense Tech Innovations Forum продемонстрували сотні різних технологій - від БПЛА до ракет.

На цьому форумі вперше зблизька показали дрон-ракету "Трембіта" українського виробництва. Це крилата ракета, яка летить зі швидкістю до 400 км/год.

Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог вважає позитивними дискусії з українським керівництвом. Це стосується і його переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Келлога, він провів у Києві "довгий і насичений" день з керівництвом України.

"Великі та позитивні дискусії з президентом Володимиром Зеленським, лідером країни, яка воює, що бореться, і відважним лідером, а також його талановитою командою з національної безпеки", - додав спецпредставник президента США.

Україна та США цього тижня хочуть владнати суперечку через угоду про копалини

Учасники переговорів від України та США прагнуть подолати розбіжності в угоді щодо стратегічних корисних копалин уже цього тижня, щоб рухатися до фіналізації угоди.

За інформацією Bloomberg, українські чиновники обговорили питання корисних копалин зі спеціальним посланцем США Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. Джерела Bloomberg повідомили про це на умовах анонімності, оскільки переговори відбулися за зачиненими дверима.

З їхніх слів, пропозиція США передбачала отримання 50% доходів від продажу ліцензій та інших прибутків з українських корисних копалин, що порушувало б українське законодавство. У відповідь Київ, мовляв, запропонував зміни до угоди, які вигідні для обох сторін.

Кабмін виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів

За словами, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, одним із ключових векторів роботи Кабінету міністрів залишається посилення самодостатності України. На закупівлю дронів виділять додаткові 7,9 млрд гривень.

Кошти будуть передані Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.