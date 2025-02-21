Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским
Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог считает позитивными дискуссии с украинским руководством. Это касается и его переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в соцсети X.
По словам Келлога, он провел в Киеве "долгий и насыщенный" день с руководством Украины.
"Обширные и позитивные дискуссии с президентом Владимиром Зеленским, борющимся и отважным лидером воюющей страны и его талантливой командой по национальной безопасности", - добавил спецпредставитель президента США.
Визит Келлога в Киев
Напомним, 19 февраля спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог начал свой визит в Украину.
В первый же день визита он провел встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями спецслужб и разведок.
При этом вчера, 20 февраля, Келлог провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, в ходе встречи они обсуждали ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины.
Также Зеленский подчеркнул готовность Украины к подписанию сильного соглашения о партнерстве с США.
К слову, визит Келлога в Украину произошел на фоне скандальных заявлений президента США Дональда Трампа. Американский лидер резко раскритиковал Зеленского.
В частности, Трамп назвал президента Украины "диктатором без выборов". Также он утверждал о якобы низкой поддержке Зеленского среди украинцев.
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