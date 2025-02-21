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Трамп может приехать в Москву 9 мая, - Le Point

Пятница 21 февраля 2025 20:15
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Трамп может приехать в Москву 9 мая, - Le Point Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп "скорее всего приедет" в Москву 9 мая. Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Point.

Издание утверждает, что информацию о визите Трампа в Москву раскрыли неназванные источники.

Le Point пишет, что таким образом Трамп и Путин будут "праздновать совместную победу" в мирных переговорах по завершению войны России против Украины.

Журналисты обращают внимание, что это "будет не первый раз", когда американский лидер посещает Москву 9 мая. В частности, Билл Клинтон принял приглашение Бориса Ельцина посетить Москву 9 мая 1995 года, чтобы отметить первую десятилетнюю годовщину окончания Второй мировой войны после падения Берлинской стены.

Планы Трампа посетить Москву

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин созвонились 12 февраля. Они договорились о взаимных визитах.

При этом неделю назад пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Путин будет рад приветствовать Трампа в Москве 9 мая, если будет принято соответствующее решение.

Также Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников писало о том, что Трамп и Путин якобы планируют добиться режима прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля) или 9 мая.

К слову, Москву уже посещал спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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