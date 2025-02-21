Кабмин выделит еще почти 8 млрд гривен на закупку дронов, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания .

Вопрос самодостаточности

"Ежедневные вызовы, с которыми мы сейчас работаем, касаются не только энергетики. Перед нашим государством они стоят во многих измерениях. Финансы, оружие, экономика, поддержка украинских семей, социальные выплаты, безопасность. Для того, чтобы преодолеть эти вызовы одним из ключевых векторов работы правительства остается усиление украинской самодостаточности", - заявил Шмыгаль.

В вопросе самодостаточности, как пояснил глава правительства, особое внимание уделяется и производству собственного оружия и усилению экономики. По его словам, в сегменте дронов отечественная продукция составляет почти 100%. Также в январе производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

В том же числе, за 2023 и 2024-й годы:

собственное производство артиллерии выросло втрое;

бронетранспортеров - в пять раз;

противотанкового оружия - в два раза;

боеприпасов - в 2,5 раза.

"При этом мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. Задача, которую ставит Правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия по меньшей мере до половины от имеющейся сейчас потребности", - добавил он.

Вопрос БпЛА

По словам главы правительства, Кабинет министров также принимает решение о выделении еще 7,9 млрд гривен на закупку беспилотников. Средства будут переданы Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки.