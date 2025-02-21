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Украина и США на этой неделе хотят завершить работу над соглашением об ископаемых, - Bloomberg

Пятница 21 февраля 2025 15:12
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Украина и США на этой неделе хотят завершить работу над соглашением об ископаемых, - Bloomberg Фото: президент Владимир Зеленский и посланник США Кит Келлог (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Переговорщики от Украины и США стремятся преодолеть разногласия в соглашении по стратегическим полезным ископаемым. Работу над документом хотят завершить уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам издания, украинские чиновники обсудили вопросы полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время его визита в Киев. Источники Bloomberg сообщили об этом на условиях анонимности, поскольку переговоры проходили за закрытыми дверями.

По их словам, предложение США предусматривало получение 50% доходов от продажи лицензий и других доходов с украинских полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство. В ответ Киев, мол, предложил изменения в соглашение, которые выгодны для обеих сторон.

Издание добавляет, что Владимир Зеленский после встречи с Келлогом заявил, что она "восстановила надежду" относительно соглашения об ископаемых. Хотя до этого украинский президент отклонил предложение США.

Согласно источнику Bloomberg, идеальным вариантом было бы подписание соглашения с участием президентов США и Украины. При том, что Зеленский настаивает на проведении встречи с Трампом перед его возможными переговорами с Путиным.

Соглашение о полезных ископаемых

Напомним, на прошлой неделе США предложили Украине подписать соглашение о редкоземельных металлах. С такой инициативой в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент. Однако команда Зеленского отклонила первоначальный проект соглашения, который предусматривал доступ США к стратегическим полезным ископаемым Украины.

Зеленский отверг предложение по полезным ископаемым и во время Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда президент отметил, что оно не защищает интересы Украины.

Однако после встречи с Келлогом Владимир Зеленский поручил своей команде "быстро и очень-очень взвешенно" поработать над соглашениями с США. Президент отметил, что Украине "нужны сильные соглашения с Америкой, которые действительно сработают".

Вчера, 20 февраля, СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения между странами о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение.

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