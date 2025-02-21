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Достанет до Москвы: украинскую ракету "Трембита" впервые показали на выставке

Пятница 21 февраля 2025 16:12
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Достанет до Москвы: украинскую ракету "Трембита" впервые показали на выставке Фото: украинская ракета "Трембита" (t.me/zedigital/5491)
Автор: Ірина Гайдук

Новую украинскую разработку впервые показали на форуме оборонных инноваций в Киеве. Ракета "Трембита", по словам разработчиков, способна достать до Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По сообщению вице-премьер-министра Михаила Федорова, 21 февраля в Киеве провели крупнейший форум оборонных инноваций за всю историю Украины. На выставке Defense Tech Innovations Forum продемонстрировали сотни различных технологий - от БпЛА до ракет.

На этом форуме впервые вблизи показали дрон-ракету "Трембита" украинского производства. Это крылатая ракета, которая летит со скоростью до 400 км/ч.

Достанет до Москвы: украинскую ракету &quot;Трембита&quot; впервые показали на выставке

Фото: украинская ракета "Трембита" (t.me/zedigital/5491)

По словам разработчиков, боевая часть ракеты весит 20 килограммов.

"Достает стратегические цели противника. Достанет и до Москвы", - уверены разработчики "Трембиты".

Как сообщили на выставке, меньшая версия "Трембиты" предназначена для использования в качестве фальш-цели. Однако компания уже работает над разработкой боевой кодификации этого варианта ракеты.

Что известно о характеристиках и назначении "Трембиты"

О разработке "Трембиты" стало известно еще весной 2023 года. Над проектом работали инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS при участии волонтеров общественной организации "Отпор". Цель - получить малую крылатую ракету для поражения вражеских объектов и истощения средств ПВО противника.

"Наша простая ракета несравненно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", - говорили тогда разработчики.

Подробнее о разработке ракеты "Трембита" читайте в материале РБК-Украина.

Добавим также, что недавно Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, продемонстрировав вооружение отечественного производства. Среди них снаряды, а также беспилотники.

Президент рассказал, что с начала полномасштабной войны производство собственного оружия в Украине значительно увеличилось. Так, отечественное производство вооружения выросло до 34% от общего объема, по сравнению с менее 10% ранее.

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