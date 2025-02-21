Трамп сделал новую серию резких заявлений о Зеленском и войне в Украине: что сказал

Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой президента Владимира Зеленского. В том числе заявил, что не считает обязательным его присутствие на переговорах и встречах о прекращении российско-украинской войны.

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У Зеленского нет "козырей" и ему необязательно присутствовать на встречах

Трамп говорит, что у него были "очень хорошие" дискуссии с российским диктатором Владимиром Путиным, чего не было с Украиной.

"У них нет никаких карт на руках, но они ведут жесткую игру. Мы не позволим этому продолжаться", - заявил он.

При этом президент США вообще не считает Владимира Зеленского настолько важным, чтобы присутствовать на встречах.

"Я наблюдаю за ним уже много лет, и я наблюдаю, как он ведет переговоры без карт. У него нет карт. И от этого тошнит. Просто надоедает. С меня хватит… Он три года ходил на встречи, но ничего не добился. Так что, если честно, я не думаю, что это очень важно - быть на встречах. С ним очень трудно заключать сделки", - добавил Трамп.

В то же время непонятно, какие встречи за три года он имел в виду.

Путин якобы хочет, но "ему не нужно заключать сделку"

Сейчас Трампа критикуют за то, что он оставил Украину и Европу за бортом переговоров о прекращении войны. Речь о встрече с российской делегацией в Саудовской Аравии ранее на этой неделе, после которой появилось опасение, что Вашингтон может вынудить Киев пойти на уступки ради российско-американской сделки.

Другие западные лидеры считают, что у Путина нет желания заключать мир, но Трамп дал понять, что считает иначе.

"Он хочет заключить сделку. Хотя ему не нужно заключать сделку. Потому что если бы он захотел, то получил бы всю страну (Украину, - ред.)", - подчеркнул он.

Россия ответственна за войну, но Зеленский и Байден "тоже виноваты"

Когда ведущий Брайан Килмид заявил, что Путин виноват в войне, Трамп ответил, что "устал это слушать". Но в конце концов признал ответственность России за нападение, хотя и возложил вину также на Зеленского и администрацию Байдена.

"Россия напала, но у них не было причин нападать, его (Путина, - ред.) могли отговорить. Все это тянулось годами, не было никаких причин, чтобы он туда вторгался. Этого не должно было случиться", - сказал он.

Это заявление прозвучало после того, как ведущий неоднократно пытался четко выяснить, согласен ли Трамп с тем, что Москва пошла на необоснованная вторжение.

В ответ президент выдал привычный спич о том, что Россия не вторглась бы, если бы он был на посту. По его словам, предшественник неправильно вел переговоры с Россией.

"Байден говорил неправильные вещи. И Зеленский говорил неправильные вещи", - сказал Трамп и добавил, что Россию якобы было легко отговорить от войны.

Поездка в Киев из-за сделки о минералах была "пустой тратой времени"

Трамп также назвал поездку министра финансов США Скотта Бессента в Киев на прошлой неделе "пустой тратой времени". Он должен был заключить сделку о доступе к минеральным ресурсам, но украинская сторона отклонила предложение, поскольку в нем не было гарантий будущей безопасности.

"Честно говоря, я бы хотел, чтобы он не ездил туда и не тратил свое время таким образом", - сказал Трамп.

Отметим, как пишут западные СМИ, администрация Трампа передала улучшенный вариант соглашения. Ожидается, что основные разногласия должны уладить еще на этой неделе.

Европа "ничего не сделала" для прекращения войны в Украине

Дональд Трамп раскритиковал европейских лидеров. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "ничего не сделали" для прекращения войны.

Макрона он назвал хорошим другом, а Стармера - приятным парнем. Но при этом отметил, что "Россия села за стол переговоров только благодаря мне".

Это заявление прозвучало на фоне запланированных встреч в Вашингтоне с Макроном в понедельник, а со Стармером - в четверг. Переговоры пройдут в то время, когда европейские лидеры ищут ответ на вопрос, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине.