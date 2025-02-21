ua en ru
Пт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ может "уступить" 300 млрд долларов активов для восстановления Украины, - Reuters

Пятница 21 февраля 2025 17:28
UA EN RU
РФ может "уступить" 300 млрд долларов активов для восстановления Украины, - Reuters Иллюстративное фото: Россия может отдать свои замороженные активы на восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может согласиться передать на восстановление Украины свои активы, которые заморозили страны Запада. Всего Европа и США заблокировали около 300 млрд долларов активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание напоминает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, США и их союзники заблокировали 300-350 млрд долларов суверенных российских активов, в основном европейских, американских и британских государственных облигаций, хранящихся в европейском депозитарии ценных бумаг.

Три неназванных источника Reuters утверждают, что в Москве рассматривают использование значительной части замороженных активов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Один из собеседников издания уточнил, что Россия может согласиться на передачу "двух третей" замороженных активов на восстановление Украины "при условии наличия гарантий отчетности". Оставшуюся часть от 300 млрд долларов Москва якобы хочет направить на восстановление временно оккупированных территорий.

Также источники Reuters обратили внимание, что важно обсудить, какие компании получат будущие контракты на восстановление. Другой собеседник добавил, что Россия в любом случае потребует разморозки замороженных активов в рамках постепенного снятия санкций.

При этом пока неясно, обсуждалась ли такая инициатива на встрече между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии, которая прошла на этой неделе.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, на этой неделе американские и российские чиновники обсуждали завершение войны России против Украины в Саудовской Аравии.

Они согласились, что контакты по вопросу урегулирования войны нужно продолжать. При этом США и Россия назначат для этого специальные команды.

К слову, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог отмечал, что, по его мнению, Россия для мира с Украиной должна будет пойти на "территориальные уступки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мирные переговоры Инфраструктура Война в Украине
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине