РФ может "уступить" 300 млрд долларов активов для восстановления Украины, - Reuters

Россия может согласиться передать на восстановление Украины свои активы, которые заморозили страны Запада. Всего Европа и США заблокировали около 300 млрд долларов активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание напоминает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, США и их союзники заблокировали 300-350 млрд долларов суверенных российских активов, в основном европейских, американских и британских государственных облигаций, хранящихся в европейском депозитарии ценных бумаг.

Три неназванных источника Reuters утверждают, что в Москве рассматривают использование значительной части замороженных активов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Один из собеседников издания уточнил, что Россия может согласиться на передачу "двух третей" замороженных активов на восстановление Украины "при условии наличия гарантий отчетности". Оставшуюся часть от 300 млрд долларов Москва якобы хочет направить на восстановление временно оккупированных территорий.

Также источники Reuters обратили внимание, что важно обсудить, какие компании получат будущие контракты на восстановление. Другой собеседник добавил, что Россия в любом случае потребует разморозки замороженных активов в рамках постепенного снятия санкций.

При этом пока неясно, обсуждалась ли такая инициатива на встрече между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии, которая прошла на этой неделе.