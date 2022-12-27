Новые взрывы в Энгельсе и инициатива исключить РФ из Совбеза ООН: новости за 26 декабря

В российском Энгельсе, где находится вражеский аэродром, прогремели сильные взрывы. Кроме того, Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза ООН.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 26 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

На аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Там сработала система оповещения.

В Министерстве обороны РФ заявили, что взрывы произошли из-за сбития украинского беспилотника средствами ПВО. А из-за падения осколков погибли 3 военнослужащих.

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН: заявление МИД

Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.

"Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом", - говорится в заявлении МИД Украины.

Сила и дипломатия. Буданов спрогнозировал, как Украина вернет Крым

Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - подчеркнул он.

Россия может планировать новые удары по Украине, но ВСУ готовы, - Гуменюк

Российские оккупанты могут готовить новые удары по территории Украины. При этом Силы обороны готовы к этому, рассказала руководительница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Очевидно, что они к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и сейчас уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним о том, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им не сложно, это несколько часов времени", - отметила она.

NYT узнало, сколько может стоить ремонт "Северных потоков"

Компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", на которых были обнаружены утечки газа. Она может достигать полмиллиарда долларов, сообщает The New York Times.

Украина проведет мирный саммит в ООН в ближайшие месяцы, - Кулеба

Украинское правительство намерено провести мирный саммит в Организации Объединенных Наций в ближайшие месяцы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинское правительство хотело бы провести мирный саммит до конца февраля. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.