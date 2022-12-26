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Россия отвела военное командование из Кременной в Рубежное, - Гайдай

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Понедельник 26 декабря 2022 12:32
Россия отвела военное командование из Кременной в Рубежное, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Военное командование оккупационных войск РФ отошло из Кременной в Рубежное Луганской области, что на 15 км южнее линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая на брифинге.

"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины - не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной идут боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное", - сказал он.

Кроме этого, Гайдай отметил, что у оккупантов были намерения организовать контрнаступление в сторону Лимана, однако украинские военные помешали их воплощению.

"Контрнаступления у них не получилось. Но резервы они все равно подтягивают", - добавил он.

Напомним, военный эксперт сообщал, что украинские бойцы в Луганской области взяли под полный огневой контроль участок трассы Р-66 от Кременной до Северодонецка и усложнили для россиян логистику в этом районе.

Отметим, что ранее россияне вывезли из Сватового свою оккупационную "администрацию ЛНР".

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