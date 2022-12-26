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Сила и дипломатия. Буданов спрогнозировал, как Украина вернет Крым

Новина українською →
Понедельник 26 декабря 2022 10:42
Сила и дипломатия. Буданов спрогнозировал, как Украина вернет Крым Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью Liga.net.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал он.

Буданов прокомментировал опасения Запада по поводу того, что Крым якобы является "красной линией". Он сказал, что ему не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.

Руководитель ГУР подчеркнул, что мы вернем все оккупированные территории. Так, Украина - это государство с международно признанными границами 1991 года.

"Кто с этим не согласен - не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - сказал он.

Напомним, в планах украинских военных - освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Это может произойти даже в следующем году.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Украина вернет Крым, а окопы, которые роют россияне на полуострове, им не помогут.

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Крим Кирилл Буданов Главное управление разведки
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