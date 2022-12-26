Россия может планировать новые удары по Украине, но ВСУ готовы, - Гуменюк

Российские оккупанты могут готовить новые удары по территории Украины. При этом Силы обороны готовы к этому.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, что они к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и сейчас уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним о том, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им не сложно, это несколько часов времени", - сказала она.

Гуменюк отметила, что у россиян есть определенное тяготение к повторению более или менее значимых для них операций.

Она напомнила, что 5 декабря, когда россияне готовились к массированному ракетному удару, они выводили в море ракетоносители, поднимали стратегическую и тактическую авиацию. В настоящее время наблюдается похожая ситуация.

"Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет в том, что возможен такой удар. Но не следует ожидать только массированного удара. Помним о том, что они способны нанести и точечные удары", - добавила Гуменюк.

К тому же она отметила, что Россия действительно исчерпывает свои запасы, но нельзя недооценивать врага.

По ее словам, оккупанты пытаются пополнять свои резервы, несмотря на санкции и ограничения в своих мощностях.

"Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое "победоносное шоу", как они считают. Но наше противодействие адекватно, мы не дадим им той паузы, потому что осознаем - нам надо добыть в борьбе максимально быстро свою независимость", - сказала Гуменюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне попытаются сделать для украинцев последние дни года темными и сложными.

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