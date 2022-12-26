На аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы (видео)

Фото: На аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы (Getty Images)

В российском Энгельсе на стратегическом аэродроме в ночь на 26 декабря раздались взрывы. Там сработала система оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Два взрыва в районе аэродрома, первый слабее, второй гораздо сильнее", - пишут в соцсети. В то же время отмечают, что на месте происшествия слышно, как воют сирены, туда также выехали пожарные.