Пять танков и 550 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

По данным на утро понедельника, 26 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 550 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 102600 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 25 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

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