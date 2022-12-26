Пять танков и 550 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки
Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 26 декабря (GettyImages)
По данным на утро понедельника, 26 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 550 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 102600 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 26.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 102 600 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 3016 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,
- РСЗО - 418 (+0) ед,
- средств ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+1),
- крылатых ракет – 653 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,
- специальной техники - 178 (+0).
Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 25 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
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