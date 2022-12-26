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Пять танков и 550 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

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Украина, Понедельник 26 декабря 2022 09:03
Пять танков и 550 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 26 декабря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 26 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 550 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 102600 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 26.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 102 600 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 3016 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,
  • РСЗО - 418 (+0) ед,
  • средств ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+1),
  • крылатых ракет – 653 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,
  • специальной техники - 178 (+0).

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 25 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

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