ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 25 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. Среди них - Дворична, Кисловка, Котляровка и Берестово Харьковской области, Стельмаховка, Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это - Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Волшебное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Огромное Херсонской области и Херсон.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мар.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.