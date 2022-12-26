В Беларуси наблюдаются признаки подготовки к потенциальному наступлению, - Грабский

В Беларуси Россия действительно готовит почву для нового наступления в Украину. Сейчас эта активность необходима для отвлечения украинских сил, при этом для активного участия в боевых действиях время белорусов не наступило – такое решение в Кремле еще не принято, потому что Лукашенко уже ничего не решает.

"Но признаки, свидетельствующие о подготовке потенциальной наступательной операции, отслеживаются еще с апреля", - рассказал он.

Грабский перечислил эти признаки:

циклическое проведение учений, достаточно подробное изучение мобилизационных ресурсов с припиской к воинской части; проверка готовности техники, готовности районов сосредоточения, периодическая ротация сил и средств. "Мы постоянно говорили, что противник удерживает на границе с Украиной 6-8 батальонных тактических групп и одно подразделение сил специальных операций. Они ротируются и в Беларуси готовится личный состав для действий именно в этих районах", - напоминает эксперт.

подготовка аэродромной сети, которая фактически передана в руки россиян;

подготовка путей сообщения и районов разгрузки войск;

перекидывание дополнительных сил и средств противовоздушной обороны. "Противовоздушная оборона в таком случае не рассматривается как именно оборона, а как средство прикрытия воздушных ударных группировок противника. Не так давно белорусской армии передали комплексы "Искандер" и С-400. Плюс, за последние два месяца осуществляется постоянная передислокация в дозированном виде российских подразделений. За месяц-полтора количество российских подразделений выросло на 2,5 тысячи", - добавил Грабский.

Комментируя отсутствие намерений у Лукашенко ввязываться в активные боевые действия в Украине, он сказал следующее: "У Лукашенко нет субъектности в Беларуси. Он имеет де-юре субъектность. Де-факто в случае необходимости он может быть заменен на более удобную фигуру моментально. Вопрос будет решен так, как выгодно Москве. На сегодняшний день его еще держатся, потому что он выполняет функции репрессивного стабилизатора ситуации в Беларуси. Все понимают, что сейчас замена Лукашенко вызовет определенный дисбаланс в самой Беларуси. В любом случае будет период определенной нестабильности, хотя я слабо верю в то, что это выльется в обдуманные действия какой-либо оппозиции, и никто не гарантирует, во что это может перерасти".

Во-вторых, по словам эксперта, россияне посчитали, что на сегодняшний день Беларусь достаточно выполняет свои функции и пусть "этот козырь пока что полежит в кармане". Они ведь могут еще рассчитывать на дополнительное формирование 65-тысячного корпуса белорусских сил, которые могут быть задействованы в сухопутной агрессии против Украины.

"Для Лукашенко и его хозяина в Кремле потери среди белорусских бойцов будут критическими, если они начнут какие-то активные наступательные сухопутные действия. Ведь идея наступления на Украину в белорусском обществе не очень поддерживается. Как следствие, по стране могут начаться массовые протестные акции, которые нужно будет давить и отвлекать еще на них дополнительные силы и средства", - уверен Грабский.

В то же время пока, как говорит эксперт, сейчас Беларусь справляется с отведенными ей задачами. Там продолжается развертывание воздушной ударной группировки. Есть зачатки создания сухопутных ударных группировок, в частности, объединенной группировки войск Союзного государства.

"Мы вынуждены на это реагировать и мы держим на севере силы и средства, которые были бы нам очень уместны на других направлениях. То есть задачи по ограничению маневра и отвлечения украинских Сил обороны белорусы выполняют. Поэтому на сегодняшний день не возникает острой необходимости, чтобы белорусские сухопутные подразделения ввязывались в боевые действия на территории Украины, их время еще не наступило. Но это не значит, что там что-то решает Лукашенко. Такого решения просто пока нет", - констатировал он.