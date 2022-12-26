ВСУ захватили новейший российский танк на Луганском направлении (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины во время боев в лесах под Кременной (Луганская область) затрофеили новейший российский танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

На опубликованном видео видно, что танк визуально похож на новейший Т-90, однако непонятно, какой именно модификации.

Также на кадрах можно заметить, что российская машина, вероятно, была подбита во время боев. В частности, в танке повреждена одна из гусениц.

Справка. Танк Т-90 является одной из новейших разработок российской армии. Первый экземпляр был произведен в 1992 году. Но в последующие годы россияне несколько раз модифицировали машину. Т-90 "Владимир" является основным танком для российских войск. В период "нулевых" эта модель была одной из самых продаваемых на мировом рынке. По состоянию на 2019 год стоимость нового Т-90 составляла 2,5-3,5 миллиона долларов.