NYT узнало, сколько может стоить ремонт "Северных потоков"

Фото: стало известно, сколько может стоить ремонт "Северных потоков" (Getty Images)

Компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", на которых были обнаружены утечки газа. Она может достигать полмиллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как подчеркивает издание, неназванный источник рассказал, что оценка стоимости ремонта повреждений на "Северных потоках" компанией Nord Stream AG началась в последние недели. "Одна из оценок ремонта начинается примерно с 500 миллионов долларов", - приводит NYT слова собеседника. Также он добавил, что россияне хотят выяснить, насколько долго поврежденные нитки газопровода смогут выдерживать воздействие соленой воды.