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NYT узнало, сколько может стоить ремонт "Северных потоков"

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Понедельник 26 декабря 2022 18:45
NYT узнало, сколько может стоить ремонт "Северных потоков" Фото: стало известно, сколько может стоить ремонт "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", на которых были обнаружены утечки газа. Она может достигать полмиллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как подчеркивает издание, неназванный источник рассказал, что оценка стоимости ремонта повреждений на "Северных потоках" компанией Nord Stream AG началась в последние недели.

"Одна из оценок ремонта начинается примерно с 500 миллионов долларов", - приводит NYT слова собеседника.

Также он добавил, что россияне хотят выяснить, насколько долго поврежденные нитки газопровода смогут выдерживать воздействие соленой воды.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море были зафиксированы утечки газа.

Позже стало известно, что, как писало The Wall Street Journal, немецкие следователи выяснили, что трубы были подорваны россиянами.

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