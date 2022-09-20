Трасс подтвердила увеличение помощи Украине в 2023 году. В нее войдут РСЗО

В следующем году Великобритания сравнит или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году. Так, страна продолжит поставлять ВСУ реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Британии . .

Премьер-министр Лиз Трасс отметила, что конкретный характер военной поддержки Британии будет определяться исходя из нужд ВСУ.

"Победы Украины за последние недели были вдохновляющими. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и показывали, на что они способны, когда им дают военную, экономическую и политическую поддержку. Мое послание народу Украины таково: Великобритания и дальше будет с вами на каждом шагу. Ваша безопасность - наша безопасность", - сказала она.

Отмечается, что Великобритания является второй страной по объемам военной поддержки для Украины. Так, в 2022 году правительство страны выделило 2,3 млрд фунтов стерлингов (более 2,6 млрд долларов).

Кроме того, с 2015 года Британия подготовила 27 тысяч военнослужащих ВСУ, а за последний год предоставила сотни ракет, пять систем ПВО, 120 единиц бронетехники и более 200 тысяч единиц несмертельной военной техники. На прошлой неделе в Украину транспортировали десятки тысяч артиллерийских боеприпасов.