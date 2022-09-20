ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди Украину не покинут: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Киев, Вторник 20 сентября 2022 14:01
Дожди Украину не покинут: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 21 сентября будет дождь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 21 сентября, в Украине будет облачно, а на юге ожидается переменная облачность. При этом по всей территории страны прогнозируется небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прозам синоптиков, завтра временами ожидается небольшой дождь. В северных, ночью и в восточных областях прогнозируются умеренные дожди. При этом на юге страны, днем также и Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а днем +9 +14, в южной и восточной частях +14 +19.

В то же время на высокогорье Карпат прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +5 градусов.

Дожди Украину не покинут: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +5 +10 градусов, а днем +9 +14. При этом в Киеве ночью будет + 7 +9, а днем +11 +13.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине