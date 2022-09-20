ВСУ отразили атаки российской армии в районе Марьинки и Майорска, - Генштаб

За сутки противник оказал огненное влияние из танков, минометов и артиллерии по всей линии фронта. Украинские военные отразили атаки врага в районе Марьинки и Майорска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели.

Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасиловка и Рясное Сумской области;

- в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасиловка и Рясное Сумской области; на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелеча, Глубокое, Дергачи, Фиголовка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;

- в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелеча, Глубокое, Дергачи, Фиголовка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка; на Краматорском направлении - Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Александровка и Григорьевка;

- Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Александровка и Григорьевка; на Бахмутском направлении - Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;

- Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;

- Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское; на Запорожском направлении - Новоселка, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

- Новоселка, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское. на Южнобужском направлении обстрелов со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригоровка, Белогорка, Благодативка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

Подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В результате успешных действий подразделений сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск. Кроме того, с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил российской федерации. Количество уточняется.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также по 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.