Сегодня днем оккупанты снова обстреляли Славянск: видео последствий

Во вторник, 20 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Славянска Вадима Ляха.

"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической", - рассказал он. По словам Ляха, город атаковали предположительно из С-300. "К счастью обошлось без пострадавших", - добавил глава города.