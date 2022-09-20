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Сегодня днем оккупанты снова обстреляли Славянск: видео последствий

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Донбасс, Вторник 20 сентября 2022 16:18
Сегодня днем оккупанты снова обстреляли Славянск: видео последствий Фото: РФ обстреляла Славянск Донецкой области 20 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 20 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Славянска Вадима Ляха.

"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической", - рассказал он.

По словам Ляха, город атаковали предположительно из С-300.

"К счастью обошлось без пострадавших", - добавил глава города.

Как сообщалось, 17 сентября, оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС. Повреждено оборудование на территории станции.

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