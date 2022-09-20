Оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Бахмуте: под завалами могут быть люди (видео)
В ночь на 20 сентября российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту. Вражеская ракета попала в многоэтажку, вследствие чего обрушились три подъезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Около часа ночи враг нанес авиаудар по Бахмуту - попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают спасатели. Также на территории общины накануне вечером под обстрел попало Хромово - один человек ранен", - рассказал он.
Местные Telegram-каналы также публикую последствия ночного обстрела. На кадрах видно, что один из подъездов жилого дома уничтожен полностью.
Кроме того, Кириленко рассказал, что за минувшие сутки в Донецкой области из-за российской агрессии погиб один человек, еще 12 получили ранения.
Напомним, российские войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, выпустив более 100 снарядов. Пострадали три общины.
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