Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 военнопленных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS.
Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".
"По договоренности сторон будет обменяно 200 заложников", - заявил он.
Кроме того, по его мнению, после окончания войны все захваченные земли Россией должны быть возвращены.
"Захваченные земли будут возвращены Украине", - сказал Эрдоган.
Также он отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправданным".
Напомним, ранее в Украине создали государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине российских пленных меньше, чем в России украинских.
Добавим, что Зеленский заявлял, что согласится на транзит аммиака из РФ только в обмен на украинских пленных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.