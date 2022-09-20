Россия не будет допущена к Евро-2024, – Павелко

Спортивная изоляция России после полномасштабного вторжения в Украину набирает обороты. Тамошняя сборная вынуждена будет пропустить футбольный чемпионат Европы в 2024 году.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook функционера .

Глава УАФ отреагировал на попытки Российского футбольного союза добиться дисквалификации главного тренера сборной Украины. Функционеры государства-агрессора обвинили Александра Петракова в "дискриминации россиян".

Павелко назвал жалобу РФС "истерикой", не стоящей ни малейшего внимания. По его словам, УЕФА рассмотрел запрос россиян и объявил ассоциации предупреждения и штраф. Кроме того, функционер поделился плохими для РФС новостями.

"В то же время россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!" – написал Павелко.

Именно на второе воскресенье октября запланирована жеребьевка квалификации к Евро-2024. УЕФА распределит европейские сборные в 10 отборочных групп. На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.