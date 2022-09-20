ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия не будет допущена к Евро-2024, – Павелко

Новина українською →
Франкфурт, Вторник 20 сентября 2022 13:17
Россия не будет допущена к Евро-2024, – Павелко Фото: Тренировки сборной России весной (facebook.com/TeamRussia)
Автор: Антон Федорцив

Спортивная изоляция России после полномасштабного вторжения в Украину набирает обороты. Тамошняя сборная вынуждена будет пропустить футбольный чемпионат Европы в 2024 году.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook функционера.

Глава УАФ отреагировал на попытки Российского футбольного союза добиться дисквалификации главного тренера сборной Украины. Функционеры государства-агрессора обвинили Александра Петракова в "дискриминации россиян".

Павелко назвал жалобу РФС "истерикой", не стоящей ни малейшего внимания. По его словам, УЕФА рассмотрел запрос россиян и объявил ассоциации предупреждения и штраф. Кроме того, функционер поделился плохими для РФС новостями.

"В то же время россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!" – написал Павелко.

Именно на второе воскресенье октября запланирована жеребьевка квалификации к Евро-2024. УЕФА распределит европейские сборные в 10 отборочных групп. На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

К слову, вратарь Волынец не сможет дебютировать за сборную в Шотландии из-за визовых проблем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Футбол Андрей Павелко
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине