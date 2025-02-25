Новые санкции против России, помощь Украине и визит Макрона к Трампу: новости за 24 февраля

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". В частности, в Броварах обломки дрона попали в многоэтажку.

В Киеве на третью годовщину войны состоялся Международный саммит поддержки Украины с лидерами стран. Во время которого о пакетах помощи объявили Канада, Швеция, Финляндия, Великобритания, Норвегия, Испания, Дания.

Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ в России. Кроме того, вчера атакована нефтебаза в Тульской области.

Совет ЕС согласовал широкий 16-й пакет санкций против РФ на третью годовщину большой войны

Согласно официальному сообщению пресс-службы Совета Европейского Союза, пакет касается жизненно важных секторов российской экономики. Список включает 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского ВПК.

Также 13 банков отключат от SWIFT, запретят импорт алюминия и приостановят лицензии на вещание 8 российских СМИ в ЕС.

В РФ цинично признают, что переговоры не будут мешать им дальше вести войну против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорит, что якобы РФ "готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результатах, которые устраивают Россию".

По его словам, вариант с так называемым "замирением сразу", остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов "Россию не устроит".

Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года. И открытие первого кластера можно сделать уже в течение нескольких недель. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа во время участия в саммите стран-партнеров, который проходит в Киеве.

Команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению об ископаемых, - Стефанишина

"Переговоры прошли очень конструктивно, почти все ключевые детали согласованы. Мы обязуемся быстро завершить это, чтобы продолжить его подписание. Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед", - заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Британия объявила самый большой пакет санкций против РФ с начала полномасштабной войны

Санкции нацелены на военные цепочки поставок, доходы, подпитывающие войну, и бизнес, который приносит прибыль Кремлю, заявили в британском правительстве. Так, в списке ограничений 107 компаний и лиц. Ограничения включают еще 40 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть.

Также Лондон вводит санкции против 14 "новых клептократов", некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. Среди них Роман Троценко, один из самых богатых людей в России, чье состояние оценивается в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Стубб призвал Европу к общему плану для участия в переговорах по миру в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб предложил структуру из трех фаз: до переговоров, во время прекращения огня и после достижения мира.

"На этой стадии (первой - ред.), здесь надо думать о том как больше давить на РФ и как поддерживать Украину. Какие договоренности по безопасности могут быть", - сказал он.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которую инициировали Украина и страны Европы

За проект резолюции проголосовали 93 страны, против - 18, а воздержались - 65.

Против проголосовали, в частности, США, РФ, Венгрия и Израиль. В то же время Китай воздержался.

Путин созвал совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов в РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что редкоземельные металлы являются критически важными для микроэлектроники, энергетики, цифровой экономики, а также гражданского и оборонного секторов России. По его мнению, развитие этой отрасли поможет нарастить РФ экономику.

Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, - Макрон

Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины. Он может включать отправку войск в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".

Британия анонсировала самый большой пакет помощи Украине

Великобритания предоставит Украине самый большой пакет помощи в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов).

"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя путями. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает - предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи, больше, чем когда-либо", - заявил глава британского правительства Кир Стармер.