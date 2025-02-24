Генштаб подтвердил удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России

В ночь на 24 февраля было нанесено поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) России. Известно о по меньшей мере пяти взрывах в районе цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Рязанский НПЗ

Как пишет Генштаб, операция была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В результате атаки, согласно предварительным данным, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.

Нефтебаза в Тульской области

В том же числе Генштаб рассказал, что вчера, 23 февраля, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали нефтебазу в Тульской области. Был зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта".

"Это предприятие является частью федерального агентства по государственным резервам России и занимается хранением и обслуживанием стратегических запасов, в частности нефтепродуктов", - пишут Силы беспилотных систем.