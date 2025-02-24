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Стефанишина: команды Украины и США согласовали почти все ключевые детали соглашения о редкоземах

Понедельник 24 февраля 2025 13:11
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Стефанишина: команды Украины и США согласовали почти все ключевые детали соглашения о редкоземах Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Команды Украины и Соединенных Штатов Америки находятся на завершающей стадии переговоров по редкоземельным металлам. Переговоры прошли очень конструктивно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина написала в Twitter.

По ее словам, во время переговоров были согласованы почти все ключевые детали.

"Мы обязуемся быстро завершить это, чтобы продолжить его подписание. Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед", - написала Стефанишина.

Соглашение между Украиной и США

Недавно власти США предложили Украине подписать соглашение, которое предусматривает передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу США.

Тогда в Вашингтоне предлагали Киеву создать фонд на 500 млрд долларов, куда бы направили доходы от продажи редкоземельных ресурсов. Согласно инициативе, США должны были бы получить экономические и управленческие права в этом фонде. По мнению президента США Дональда Трампа, таким образом Украина "отдала бы долг" за предоставленную ей американскую помощь.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что США предоставили украинцам помощь на 100 млрд долларов. И он не собирается признавать гранты долгами.

Ранее в США заявляли, что якобы Украина и США должны были бы подписать соглашение о недрах на прошлой неделе. Однако по данным Sky News, Зеленский не готов подписать с США соглашение из-за "проблемных вопросов".

Подробнее о редкоземельных металлах и почему США так важно заключение соглашения о "редкоземах" - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Ольга Стефанишина Редкоземельные металлы в Украине
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