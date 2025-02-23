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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза применения дронов

Воскресенье 23 февраля 2025 22:45
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза применения дронов Фото: враг снова пытается атаковать Украину беспилотниками (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 22:33. В то же время стало известно, в чем причина.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также военные предупреждали, что в направлении Киева летят вражеские БПЛА.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ фиксировали ударные дроны россиян сегодня в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Сумской, Киевской и Полтавской областях.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:45, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза применения дронов

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