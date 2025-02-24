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Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, - Макрон

Понедельник 24 февраля 2025 20:55
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Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины. Он может включать отправку войск в Украину.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины.

По его словам, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".

Президент Франции отмечает, что европейцы "готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдается мир".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.

По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, гарантии безопасности от США являются единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.

В то же время, по словам генсека НАТО Марка Рютте, гарантии безопасности для Украины от Европы "потребуют" поддержки со стороны США. Это необходимо для сдерживания России.

Сегодня СМИ сообщали, что США противятся тому, чтобы в соглашении с Украиной по редкоземельным металлам содержались гарантии безопасности. Этот вопрос продолжат обсуждать.

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Франция Эммануэль Макрон Мирные переговоры Война в Украине Гарантии безопасности
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