Лидеры ЕС и стран-партнеров прибыли в Киев на третью годовщину большой войны (видео)

В Киев прибыли мировые лидеры и руководство ЕС. В столице состоится встреча, на которой обсудят безопасность и поддержку Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на X (Twitter).

Утром 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, в Киев прибыли мировые лидеры и руководство ЕС.

В частности, в столицу приехали президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Как сообщает ApNews, ранее на киевском вокзале встретили руководство ЕС. Украинскую сторону представляли глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"На третью годовщину жестокого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина - это Европа", подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Также приехали также лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции, об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на странице Х.

В Киеве сегодня состоится встреча лидеров стран-партнеров, планируют посетить мероприятия, посвященные годовщине, и обсудить поддержку Украины на фоне недавних изменений в политике США при президентстве Дональда Трампа.