Лидеры ЕС и стран-партнеров прибыли в Киев на третью годовщину большой войны (видео)
В Киев прибыли мировые лидеры и руководство ЕС. В столице состоится встреча, на которой обсудят безопасность и поддержку Украины.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на X (Twitter).
Утром 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, в Киев прибыли мировые лидеры и руководство ЕС.
В частности, в столицу приехали президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.
Как сообщает ApNews, ранее на киевском вокзале встретили руководство ЕС. Украинскую сторону представляли глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
"На третью годовщину жестокого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина - это Европа", подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Также приехали также лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции, об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на странице Х.
В Киеве сегодня состоится встреча лидеров стран-партнеров, планируют посетить мероприятия, посвященные годовщине, и обсудить поддержку Украины на фоне недавних изменений в политике США при президентстве Дональда Трампа.
Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в переговорах по завершению войны России против Украины, подчеркивая, что Украина нуждается в справедливом и стабильном мире.
Ранее, во время вступительной речи на Мюнхенской конференции по безопасности, она заявила, что ЕС увеличит усилия для приближения Украины к вступлению в Евросоюз.