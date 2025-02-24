Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз необходимо ускорить. Украина должна стать полноправным членом через пять лет.https://www.youtube.com/watch?v=OUxYg5X4VhQ

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", - сказал он во время за пленарного заседания "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве. По его словам, открытие первого кластера переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель. "Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", - добавил Науседа.