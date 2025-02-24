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Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

Украина, Понедельник 24 февраля 2025 11:49
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Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС Фото: президент Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вступление Украины в Европейский Союз необходимо ускорить. Украина должна стать полноправным членом через пять лет.https://www.youtube.com/watch?v=OUxYg5X4VhQ

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", - сказал он во время за пленарного заседания "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве.

По его словам, открытие первого кластера переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель.

"Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", - добавил Науседа.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В декабре 2024 года европейскую интеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года.

Вопрос внешнеполитического вектора страны сегодня остается консолидирующим фактором в стране.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце 2024 года поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО стабильно высока: 69% поддерживают вступление в ЕС, 67% высказываются за вступление в НАТО.

По мнению 16% респондентов, вступление в ЕС может объединить украинцев в будущем, по мнению 4% - разъединить.

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Литва Вступление в ЕС
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