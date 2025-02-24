Британия ввела крупнейший пакет санкций против Москвы: список

Великобритания ввела санкции крупнейший пакет санкций против Москвы с первых дней вторжения в Украину в 2022 году. Меры направлены доходы, подпитывающие незаконную войну Владимира Путина, и клептократов, приносящих прибыль Кремлю.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Пакет направлен против российской военной машины, организаций в третьих странах, которые ее поддерживают, и сетей поставок, на которые она опирается. Санкции водятся против 107 компаний и людей.

Новые санкции окажут еще большее давление на энергетические доходы Путина, самый важный источник финансирования его незаконного вторжения. Они включают еще 40 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть. Эти суда в общей сложности перевезли российской нефти и нефтепродуктов на 5 млрд долларов только за последние шесть месяцев. Общее количество нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 133.

Также Лондон вводит санкции против 14 "новых клептократов", некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. Среди них Роман Троценко, один из самых богатых людей в России, чье состояние оценивается в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

"После трех лет полномасштабного вторжения украинцы продолжают защищать свою страну и образ жизни с изобретательностью и мужеством. Они показали, что при правильной поддержке они могут защитить себя от российской агрессии. Сегодняшние действия укрепят позиции Украины в критический момент в ее борьбе за нашу общую безопасность",- говорится в сообщении.

Кроме того, под санкции попали

Производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники причастны к отправке более 11 000 военнослужащих КНДР в Россию. Путин использует силы КНДР в качестве пушечного мяса; КНДР понесла более 4 000 потерь.

13 российских целей, включая ООО "Грант-Трейд", его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию для поддержки ее незаконной войны.

Впервые Лондон вводит санкции против иностранных финансовых учреждений, поддерживающих военную машину России. Санкции вводятся против базирующегося в Кыргызстане ОАО "Керемет Банк", тем самым нарушая использование Россией международной финансовой системы для поддержки ее военных усилий.

Заявление МИДа

Как отметил министр иностранных дел Дэвид Лэмми, сегодняшняя акция, самая масштабная за последние три года, подчеркивает приверженность Великобритании Украине.

"Каждый нарушенный путь поставок военных, каждый заблокированный рубль и каждый раскрытый пособник путинской агрессии - это шаг к справедливому и прочному миру, а также к безопасности и процветанию в Великобритании в рамках Плана перемен этого правительства", - сказал Лэмми.

По его словам, прочный мир может быть достигнут только силой. "Вот почему мы сосредоточены на том, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию", - добавил он.

"В то время как мир отмечает мрачную веху полномасштабного вторжения Путина, которое продолжается уже четвертый год, мы не можем и не отвернемся от Украины в ее борьбе за нашу общую безопасность. Санкции против российской военной машины и доходов, которые ее питают, повысят шансы на справедливый и прочный мир в Украине, что пойдет на пользу безопасности и процветанию Великобритании", - заявил министр.