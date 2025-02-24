Британия анонсировала самый большой пакет помощи Украине

Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов). В том же числе Лондон введет против России новый пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского правительства Кира Стармера во время саммита "Поддержи Украину".

"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя путями. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает - предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи, больше, чем когда-либо", - заявил он.

В том же числе премьер-министр Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).

"Я считаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях", - подчеркнул премьер.

Украина должна быть за столом переговоров

По словам Стармера, сегодня партнеры Киева имеют возможность сделать основные принципы для длительного мира. В частности отметил, что Украина должна быть за столом переговоров.

"И мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и с правильными условиями", - добавил он.