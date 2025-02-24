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В РФ цинично признают, что переговоры не будут мешать им дальше вести войну против Украины

Понедельник 24 февраля 2025 11:27
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В РФ цинично признают, что переговоры не будут мешать им дальше вести войну против Украины Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты договоренности, которые устроят стороны", - заявил Лавров.

По его словам, вариант с "замирением сразу", остановкой боевых действий на линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит.

Стоит напомнить, что Лавров во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии отрицал удары РФ по энергетике Украины.

"Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения и нашими целями были только те объекты, которые непосредственно обслуживают Вооруженные силы Украины", - заявил тогда Лавров.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 18 февраля американские и российские чиновники провели долгие переговоры в Саудовской Аравии. Там проходило обсуждение урегулирования войны России против Украины.

Впоследствии в Госдепе рассказали, что в результате переговоров удалось достичь договоренностей о том, что каждая из стран назначит команды для продолжения переговорного процесса по Украине.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио после встречи с россиянами обратил внимание, что условия для завершения войны должны устраивать обе стороны, чтобы мир был долгосрочным.

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