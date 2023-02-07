Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери РФ

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 133190 (+1030) человек ликвидировано,

танков ‒ 3245 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,

артиллерийских систем - 2232 (+1) ед,

РСЗО - 461 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 227 (+0) ед,

самолетов - 294 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5107 (+3) ед,

специальная техника - 208 (+5).

Напомним, как сообщали в Генштабе, для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.

Добавим, по данным NYT, потери России на войне стремительно растут и достигли уже 200 тысяч военных.

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