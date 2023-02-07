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Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери РФ

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 08:12
Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери РФ Фото: Россия за минувшие сутки потеряла в войне против Украины еще 1030 военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 133190 (+1030) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3245 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 2232 (+1) ед,
  • РСЗО - 461 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 227 (+0) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5107 (+3) ед,
  • специальная техника - 208 (+5).

Напомним, как сообщали в Генштабе, для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.

Добавим, по данным NYT, потери России на войне стремительно растут и достигли уже 200 тысяч военных.

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