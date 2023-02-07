ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Официально. Германия выдала разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1A5

Новина українською →
Берлин, Вторник 07 февраля 2023 19:38
Официально. Германия выдала разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1A5 Фото: Германия выдала разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1A5 (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии выдало разрешение на экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство поддерживает Украину в рамках европейского альянса и в тесной координации с международными партнерами, поставляя основные боевые танки Leopard 1 A5 для законной самообороны против агрессивной войны РФ, которая противоречит международному праву", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Министерство экономики и защиты климата (BMWK), как формально ответственный лицензирующий орган, выдало немецким оборонным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.

Сколько основных боевых танков Leopard 1 A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

"Финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских вооруженных сил осуществляется в тесной координации с европейскими странами-партнерами Германии", - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

Кроме того, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн рассчитывает поставить 20-25 танков Leopard 1 в Украину в этом году.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России